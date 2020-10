Une batterie en retrait pour l'iPhone 12

Grâce à l'adoption d'écrans OLED et au retour à un châssis aux bords plats, Apple a réussi à réduire drastiquement les marges autour de l'écran de l'iPhone 12, qui est ainsi notablement plus compact que l'iPhone 11 malgré une diagonale d'écran identique. Alors que le nombre de composants à embarquer n'a pas diminué, Apple a dû faire un compromis quelque part et c'est la batterie qui a fait les frais de ce régime : des dépôts officiels d'Apple au Brésil nous apprennent que la batterie de l'iPhone 12 est de 2 815 mAh, contre 3 110 mAh pour l'iPhone 11 ou 3 046 mAh pour l'iPhone 11 Pro.Il reste bien sûr à voir comment ce recul va se traduire concrètement sur l'autonomie. Beaucoup d'autres paramètres ont en effet changé : l'intégration d'un écran OLED, la résolution supérieure, l'intégration de la puce Apple A14 et d'un modem 5G... Sur son site web, Apple n'annonce en tout cas pas de recul important avec 17 heures en lecture vidéo pour l'iPhone 12 comme pour l'iPhone 11, et 65 heures en audio pour les deux modèles — seul le streaming vidéo passe de 11 à 10 heures. L'autonomie de l'iPhone 11 étant déjà très confortable, le changement pourrait être relativement indolore.

L'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini

Pour l'iPhone 12 mini en revanche, on a déjà pu voir qu'Apple n'a pas pu faire de miracle : l'autonomie sera sensiblement inférieure à celle de l'iPhone 12, de -9% à -23% selon les usages. Les dépôts brésiliens d'Apple nous apprennent aujourd'hui la capacité de la batterie : elle est de 2 227 mAh, ce qui est nettement supérieur à celle de l'iPhone SE de 2020 qui se contente de 1 821 mAh mais ne peut pas rivaliser avec les grands modèles.