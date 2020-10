HomePod mini : de l'USB-C... non détachable

L'alimentation du HomePod mini, présenté par Apple cette semaine, est différente de celle du HomePod classique. Pour le grand HomePod, le câble d'alimentation se connecte directement à la prise murale, sans bloc d'alimentation externe. Le HomePod mini est quant à lui livré avec un adaptateur secteur 20 W, celui qui est normalement facturé 25 € en option à l'achat d'un iPhone. MacRumors nous confirme aujourd'hui que oui, le câble d'alimentation du HomePod mini se termine bien par un connecteur USB-C.C'est une bonne nouvelle : il ne sera ainsi pas obligatoire d'utiliser le chargeur d'Apple en cas de panne, perte, etc. Cela ouvre même la porte à d'autres usages : et si on pouvait brancher le HomePod mini à un Mac ou à une batterie externe ? Apple n'a absolument pas communiqué sur cette possibilité qui restera donc au stade de l'hypothèse pour le moment. On s'empressera bien sûr de le vérifier à l'arrivée de l'enceinte le 16 novembre prochain.En revanche, on a pu voir sur les vidéos de présentation du HomePod mini que le connecteur présent sur l'enceinte est similaire à celui du HomePod classique : il est donc propriétaire et pas détachable ( enfin si, mais non ). On regrettera qu'Apple n'ait pas poussé sa logique jusqu'à intégrer un connecteur USB-C au HomePod mini. Cela serait un gage de durabilité, et cela permettrait aussi aux utilisateurs de pouvoir utiliser des câbles plus ou moins longs en fonction de leur installation.Les précommandes du HomePod mini seront lancées le vendredi 6 novembre sur l'Apple Store , et la nouvelle petite enceinte connectée d'Apple sera officiellement disponible dix jours plus tard, le lundi 16 novembre. Décliné en blanc ou en noir, le HomePod mini sera vendu 99 €.