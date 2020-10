Aperçu des accessoires MagSafe de l'iPhone 12

L'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro ne seront disponibles que ce vendredi 23 octobre mais les accessoires qui les accompagnent commencent déjà à arriver chez leurs premiers utilisateurs. C'est par exemple le cas de Filip Chudzinski qui a partagé quelques clichés de bonne qualité sur son compte Twitter . On peut y découvrir la coque en silicone coloris Marine intense ( 55 € ) ainsi que le chargeur MagSafe ( 45 € ), comparé sur la dernière image au chargeur magnétique de l'Apple Watch.Contrairement aux anciens modèles de coques en silicone qui laissaient les micros et le connecteur Lightning complètement à l'air libre, la coque destinée à l'iPhone 12 et à l'iPhone 12 Pro (6,1") protège beaucoup mieux le bas du téléphone. À l'intérieur, Apple a matérialisé l'emplacement des aimants permettant la compatibilité avec le système MagSafeLe câble du chargeur MagSafe n'est pas amovible, ce qui aurait pu être pratique pour pouvoir en choisir la longueur. Cela serait également un gage de pérennité pour cet accessoire : les câbles d'Apple ne sont pas forcément connus pour leur grande solidité et il est préférable de devoir remplacer un câble plutôt que le chargeur complet. Notons au passage que le système d'accroche magnétique est relativement puissant tout en étant très léger : si l'iPhone est posé sur son chargeur et que vous le prenez à la main, le chargeur viendra avec. Beaucoup d'utilisateurs devraient donc tirer sur le câble du chargeur pour aider à sa déconnexion.

Chargeur magnétique de l'Apple Watch — Chargeur MagSafe

Parmi les accessoires MagSafe, vous pouvez donc retrouver le chargeur à 45 € , la coque en silicone à 55 € , la coque transparente à 55 € ainsi que le porte-cartes en cuir à 65 € . Des coques en cuir sont bien en préparation mais elles ne seront commercialisées que le 6 novembre . L'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro sont disponibles à la précommande sur l'Apple Store (modèles 6,1" uniquement) depuis vendredi dernier . Les premières livraisons auront lieu ce vendredi mais les délais pour les nouvelles commandes ont depuis augmenté, de plusieurs jours à quelques semaines selon les modèles.