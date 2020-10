Délais : gros succès pour l'iPhone 12 Pro

Les précommandes de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro feraient mieux que celles de l'iPhone 11 et de l'iPhone 11 Pro l'année dernière, si on en croit les estimations de Ming-Chi Kuo. Dans une nouvelle note partagée par Apple Insider , l'analyste affirme qu'Apple aurait enregistré entre 7 et 9 millions de commandes durant ce premier week-end de pré-commercialisation. L'année dernière, les précommandes du premier week-end seraient grimpées jusqu'à 10 à 12 millions d'unités, mais tous les modèles étaient disponibles immédiatement ; cette année, il faudra attendre novembre pour qu'Apple lance l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro Max.Plus particulièrement, les précommandes d'iPhone 12 Pro auraient été supérieures aux attentes. Ming-Chi Kuo évoque une très forte demande en Chine, l'arrivée des achats de Noël et une forte appétence des fans d'Apple pour les modèles haut de gamme. Résultat, les délais explosent déjà pour ces modèles. Sur l'Apple Store français , tout dépend des coloris et des capacités choisies mais il arrive que le temps d'attente atteigne pratiquement un mois.Pour Ming-Chi Kuo, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro devraient respectivement représenter 30% et 35% des ventes de cette nouvelle gamme. Les ventes de l'iPhone 12 mini se situeraient entre 10% et 15%, et celles de l'iPhone 12 Pro Max entre 15% et 20%. Apple pourrait donc vendre plus de modèles Pro que de modèles classiques, malgré le prix élevé et l'absence de véritablepour ces modèles.