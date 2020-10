Les iPhone 12 et l'amplitude du zoom optique

Dans sa conférence de présentation de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro , Apple a beaucoup parlé des appareils photos de ses nouveaux smartphones et a adopté une nouvelle manière de communiquer sur la fonctionnalité de zoom de l'iPhone avec la notion d'amplitude du zoom optique. De 2x sur l'iPhone 12 classique, elle monte à 4x sur l'iPhone 12 Pro et même à 5x sur l'iPhone 12 Pro Max.Sans être techniquement incorrecte, cette notion est trompeuse : Apple ne parle pas uniquement du zoom du téléobjectif mais de l'écart du niveau de zoom entre les différents capteurs du téléphone. Prenons l'iPhone 12 par exemple : le téléphone n'est pas doté de téléobjectif mais la différence entre l'ultra grand-angle (équivalent d'un zoom arrière 0,5x) et le grand-angle classique (1x) permet d'obtenir une amplitude de 2x. Sur l'iPhone 12 Pro, qui est doté d'un téléobjectif (2x), cet écart avec l'ultra grand-angle (0,5x) permet de communiquer sur une amplitude de 4x. Et sur l'iPhone 12 Pro Max, dont le téléobjectif est un peu plus performant (2,5x), l'amplitude passe donc à 5x.Ne tombez donc pas dans le panneau : le zoom optique maximal de l'iPhone reste de 1x sur l'iPhone 12 (comme sur l'iPhone 11), de 2x sur l'iPhone 12 Pro (comme sur l'iPhone 11 Pro), et seul l'iPhone 12 Pro Max fait des progrès en passant à 2,5x. Pour aller plus loin sans augmenter l'épaisseur de ses téléphones, Apple devra changer de technologie : les ingénieurs de Cupertino planchent depuis quelques années sur les zooms à périscope , qui utilisent un prisme pour rediriger la lumière verticalement au sein de l'iPhone. Grâce à cette technologie, il serait possible d'intégrer des téléobjectifs 5x voire 10x dans des téléphones très fins. Quelques bruits de couloir évoquent un possible lancement en 2022 ...