iPhone 12 : pas de 5G en mode double SIM ?

Mise à jour 18:24 :

Le site MacRumors a pu vérifier l'authenticité du document. Nos confrères ont également appris d'une présentation interne de l'opérateur américain Verizon que la prise en charge de la 5G en mode double SIM était bien en préparation par le biais d'une mise à jour logicielle prévue pour la fin d'année.

Un document relatif à la 5G sur l'iPhone qui aurait été partagé par Apple à ses revendeurs et qui a été publié sur Reddit nous apprend que l'iPhone 12 ne pourrait vraisemblablement pas prendre en charge une connexion 5G lorsque le téléphone est en mode double SIM. Lorsque la carte SIM physique et l'eSIM sont utilisées simultanément, l'iPhone 12 basculerait sur une connexion 4G LTE classique.Le document ne permet pas de répondre à une importante question : cette limitation est-elle logicielle ou plutôt matérielle ? La personne ayant publié le document confidentiel d'Apple affirme qu'il s'agit de la première hypothèse : une mise à jour logicielle prévue d'ici la fin de cette année permettrait d'activer la prise en charge de la 5G en mode double SIM. Apple ne s'est pour le moment pas exprimée sur le sujet, mais il est sensible et nous en saurons sans doute plus bientôt.