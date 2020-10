Des frais de réparation en hausse pour l'iPhone 12

Les précommandes de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro (6,1") ont été lancées vendredi dernier et les premières livraisons auront lieu dès la fin de cette semaine. En prévision des premières casses, Apple a mis à jour les fiches tarifaires de son service après-vente. L'iPhone 12 étant sensiblement monté en gamme, notamment au niveau de son écran qui est passé à la technologie OLED, les prix s'en ressentent. Pour un écran cassé, le passage au SAV coûtera ainsi 311 €, le même tarif que sur l'iPhone 12 Pro ou que l'iPhone 11 Pro de l'année dernière. La réparation d'un écran LCD d'iPhone 11, elle, coûtait et coûte toujours 221 €.Pour tout autre dommage, les prix augmentent également : comptez 477 € pour l'iPhone 12, contre 431 € pour l'iPhone 11. Pour l'iPhone 12 Pro, il n'y a pas de changement, à 591 € comme sur l'iPhone 11 Pro. Seule exception, le changement de la batterie hors garantie est facturé 75 € comme sur tous les modèles depuis l'iPhone X.Comme toujours, Apple propose aux maladroits sa propre assurance pour limiter les coûts en cas de casse. AppleCare+ coûte 169 € pour l'iPhone 12 ( 169 € aussi pour l'iPhone 12 mini) et 229 € pour l'iPhone 12 Pro ( 229 € aussi pour l'iPhone 12 Pro Max) et couvre jusqu’à deux incidents relevant de dommages accidentels par période de 12 mois. En cas de casse, c'est alors une franchise qui s'applique : elle est de 29 € pour l'écran et de 99 € pour tout autre type de dommage. Attention, AppleCare+ ne peut être souscrit que dans les 60 jours suivant l'achat de l'iPhone.