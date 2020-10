Apple lance sa chaîne musicale Apple Music TV

Deux mois après avoir lancé deux nouvelles stations de radio et renommé Beats 1 en Apple Music 1, Apple continue son offensive sur le secteur du streaming musical avec le lancement d'une chaîne de télévision. Apple Music TV émet ses premières images aujourd'hui avec au programme des clips et des émissions (concerts en directs, événements thématiques, interviews, etc.) diffusés 24 heures sur 24. Accessible gratuitement sur les applications Apple Music et Apple TV, la chaîne n'est malheureusement disponible qu'aux États-Unis pour des raisons de droit.Pour son ouverture, Apple Music TV a diffusé un Top 100 des chansons les plus populaires aux États-Unis. Pour les prochains jours, il est notamment prévu de lancer des exclusivités — il y en aura tous les vendredis — avec des vidéos de Joji ("777") et du rappeur Saint Jhn ("Gorgeous"). Jeudi, il y aura tout un programme consacré à Bruce Springsteen (dont une interview avec Zane Lowe) pour la sortie de son album "Letter to You", qui fera également l'objet d'un documentaire sur Apple TV+ . Dans son communiqué de presse partagé à Variety , Apple n'a pas fait mention de documentaires et on comprend bien pourquoi : Apple compte bien utiliser sa chaîne Apple Music TV pour faire le lien entre ses services payants Apple Music et Apple TV+.