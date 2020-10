watchOS 7.0.3 règle des problèmes de démarrages intempestifs

Après watchOS 7.0.2 sorti il y a une semaine pour corriger des problèmes d'autonomie rencontrés avec watchOS 7, c'est au tour de watchOS 7.0.3 d'être déployé par Apple cette semaine et il s'agit cette fois de corriger un problème qui pouvait conduire à des redémarrages inopinés de la montre. Apple précise que cette mise à jour apporte également diverses améliorations et corrections de bugs.Pour mettre à jour votre Apple Watch avec cette nouvelle mise à jour, lancez l'application dédiée à l'Apple Watch sur votre iPhone, puis rendez-vous dans l'onglet Ma montre > Général > Mise à jour logicielle. Attention, pour lancer la mise à jour, Apple exige que les deux appareils soient connectés à un réseau Wi-Fi et que l'Apple Watch dispose de plus de 50% de batterie. Apple demande également que l'Apple Watch reste sur son chargeur le temps que la mise à jour se termine.