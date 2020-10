Étudiants : derniers jours pour l'offre Back to School d'Apple

C'est une offre promotionnelle qui revient chaque année pour les étudiants et les enseignants : chaque été, Apple leur propose un petit cadeau en plus de la traditionnelle remise de 10% qu'il est possible d'obtenir sur l'achat de leur Mac (hors Mac mini et Mac Pro) sur l'AppleStore éducation . L'offre est également valable sur l'iPad Pro, mais avec une remise de 5%. Ces précédentes années, Apple avait pris l'habitude d'offrir un casque Beats. Cette année, ce sont les AirPods qui ont été choisis. Notez que cette offre permet également de profiter d'une remise de 20% sur l'assurance AppleCare+, qui allonge la garantie des Macs à trois ans.Les AirPods offerts sont les AirPods 2 avec boîtier de recharge filaire : il s'agit des modèles d'entrée de gamme qui sont d'une valeur de 179 € . Si vous souhaitez monter en gamme, vous le pouvez à condition de vous acquitter de la différence : vous pouvez ainsi obtenir les modèles avec boîtier de recharge sans fil (valeur de 229 € ) pour 50 €, et les AirPods Pro (valeur de 279 € ) pour 100 €.Si vous souhaitez profiter de l'offre Back to School 2020 d'Apple, vous devrez prouver votre statut d'étudiant ou d'enseignant : Apple utiliser pour cela le service UNIDAYS (il est alternativement possible de valider votre statut directement auprès d'Apple par téléphone ou chat). Attention, les collégiens et lycéens sont exclus de cette offre. Vous pouvez retrouver les conditions générales de l'offre sur cette page . Pour plus d'informations et pour passer commande, rendez-vous sur l'Apple Store éducation