Les AirTags finalement bien lancés cette année ?

Sortiront, sortiront pas ? On a longtemps cru que les AirTags seraient présentés cet automne, en même temps que l'iPhone 12, mais cela n'a finalement pas été le cas. Jon Prosser,aussi prolifique qu'inconstant, avait prévenu à la dernière seconde qu'ils ne seraient pas annoncés lors de l'Apple Event de ce mois d'octobre, ajoutant qu'ils auraient été repoussés au mois de mars 2021. Et finalement, le même Jon Prosser affirmait quelques jours plus tard que le report du lancement du casque d'Apple aurait conduit Apple à revoir son calendrier avec une commercialisation des AirTags en novembre conjointement à la sortie d'iOS 14.3. Les AirTags seraient prêts, mais Apple attendrait simplement le moment le plus opportun pour les lancer.Aujourd'hui, c'est au tour de @L0vetodream d'affirmer que le lancement des petits traqueurs d'Apple serait pour bientôt. Avec un détail inédit : ils seraient déclinés en deux tailles. Pourquoi ? Cela n'est pas précisé. Les grands modèles pourraient avoir des fonctionnalités supplémentaires et une batterie plus endurante (plutôt qu'une pile bouton ?) et pourquoi pas être rechargeables par induction avec MagSafe ... Le suspense reste entier.

Montage par MacRumors

Les multiples fuites autour des AirTags nous ont jusqu'ici montré un produit ayant une forme circulaire d'une taille à peine supérieure à un bouchon de bouteille. Les traqueurs d'Apple utiliseraient la technologie Ultra Wideband (UWB), gérée par la puce Apple U1 inaugurée avec l'iPhone 11 l'année dernière, pour une géolocalisation extrêmement précise. Apple a déjà confirmé l'existence des AirTags par erreur et des découvertes au sein de versions bêtas d'iOS nous ont déjà donné de multiples détails sur leur fonctionnement . On sait qu'Apple travaille sur ce sujet depuis longtemps déjà : la première rumeur au sujet des AirTags remonte au mois d'avril 2019.Après les différentes annonces de ces mois de septembre et d'octobre, Apple aurait prévu un troisième Apple Event en novembre durant lequel il sera principalement question de la transition du Mac vers l'architecture ARM. Apple pourrait-elle profiter de l'occasion pour parler des AirTags, ou préférera-t-elle un lancement par voie de communiqué de presse ? Les AirTags ont été une telle arlésienne ces derniers mois qu'il convient en tout cas de prendre les récentes rumeurs avec prudence.