Apple Pay : les cartes Visa chez Crédit mutuel et CIC

Apple Pay est disponible au Crédit Mutuel et chez sa filiale CIC depuis le mois de janvier dernier , mais uniquement pour les détenteurs d'une carte bancaire Mastercard jusqu'ici. Désormais, les détenteurs d'une carte Visa sont également concernés. Les deux banques viennent de l'annoncer sur leurs comptes Twitter respectifs , alors que quelques utilisateurs avaient pu constater cette prise en charge dès ce matin. Le déploiement était initialement prévu pour le mois d'avril , mais le confinement a perturbé le calendrier du Crédit Mutuel et de CIC.Apple Pay continue donc son déploiement en France, Apple ayant déjà dévoilé son intention de prendre en charge 99% des cartes françaises avant la fin d'année 2020. Parmi les lancements déjà annoncés mais pas encore effectifs, on retrouve Wormser Frères et Manager.one Qonto et Kard . Comme pour le Crédit Mutuel et CIC, des retards ne sont bien sûr pas à exclure.