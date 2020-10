Retours : l'iPhone 12 ravit, l'iPhone 12 Pro frustre

C'est ce vendredi 23 octobre que les premiers exemplaires d'iPhone 12 et d'iPhone 12 Pro, officiellement présentés la semaine dernière , seront livrés aux personnes l'ayant précommandé. En amont du lancement officiel de ces nouveaux modèles, Apple a envoyé quelques unités de démonstration à la presse américaine qui a pu découvrir les nouveautés en avant-première. En quelques mots, l'iPhone 12 a plutôt charmé alors que l'iPhone 12 Pro a recueilli des avis beaucoup plus mesurés.L'iPhone 12 a en effet le droit à d'importantes évolutions par rapport à son prédécesseur, à commencer par l'excellent écran OLED de très haute résolution qui était jusqu'ici réservé aux modèles Pro, la prise en charge de la 5G pour de meilleurs débits (là où la couverture est au rendez-vous) et de la très puissante puce Apple A14 pour une plus longue durée de vie, l'intégration de MagSafe jugée pertinente (mais chère) pour faciliter la recharge sans fil, de nouveaux progrès pour les appareils photos ou encore le design plus compact avec le retour des bordures plates.L'iPhone 12 Pro bénéficie de ces avancées mais ne va réellement plus loin qu'en photo et en vidéo. Et là est tout le problème de ce modèle : l'iPhone 12 classique est déjà excellent dans ces domaines et les améliorations sont donc marginales. Elles sont bien présentes, notamment dans les situations de faible éclairage où les capteurs s'en sortent mieux, avec le scanner LiDAR qui améliore la vitesse de mise au point et les applications de réalité augmentée, sans oublier le téléobjectif qui reste absent de l'iPhone 12 ainsi que la dalle plus lumineuse. C'est bien, mais pas forcément suffisant pour justifier l'écart de prix de 200 € (à capacité égale). L'absence de nouveauté phare, comme l'affichage à 120 Hz de la technologie ProMotion, se fait particulièrement ressentir.L'iPhone 12 s'impose donc comme un excellent choix par défaut pour qui a besoin d'un nouveau téléphone. Plusieurs des nouveautés, dont la 5G et la puce Apple A14, ne révolutionneront pas grand chose dans l'immédiat mais permettront à l'iPhone de rester à la page plusieurs années (au prix d'une batterie en léger retrait pour la 5G toutefois). Ce modèle a globalement tout ce qu'on attend d'un smartphone haut de gamme, et n'a pas de manque ou de défaut qui pourrait pousser une partie de son public vers l'iPhone 12 Pro. L'iPhone 12 Pro, donc, permet évidemment d'aller encore plus loin mais restera réservé à des utilisateurs plusou cherchant absolument ce qui se fait de mieux en photographie.Nous avons inséré dans cet article les vidéos de The Verge , comme toujours excellentes et à l'avis mesuré. Vous pouvez également retrouver les premiers retours de Engadget Pocket Lint ou encore TechCrunch . Nos exemplaires de test sont en route et nous publierons comme chaque année notre test dès que possible !