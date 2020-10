De nouveaux fonds d'écran pour iOS 14.2 Bêta 4

La version finale d'iOS 14.1 est sortie hier soir mais le développement d'iOS 14.2 est déjà en route depuis un bon mois . Hier soir, Apple a ainsi envoyé la quatrième version de travail de cette future mise à jour aux développeurs. On y découvre... de nouveaux fonds d'écran ! Il y a des paysages, pris en photo ou dessinés de manière artistique, à chaque fois déclinés en version claire et sombre. Vous pouvez en retrouver la liste sur cette page Cette version 14.2 d'iOS apporte également l'intégration de Shazam au centre de contrôle ainsi que la fournée annuelle de nouveaux emojis . Comme d'habitude, la mise à jour devrait également contenir un certain nombre de corrections de bugs, mais Apple ne communique sur ces évolutions qu'au moment de la sortie de la version finale. Celle-ci est attendue pour le courant du mois de novembre.