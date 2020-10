Un traitement plus résistant sur l'iPhone 12 Pro doré ?

Presque tous les modèles de l'iPhone 12 Pro utilisent encore un processus de dépôt physique par phase vapeur pour le revêtement de leurs bordures. Mais le nouveau modèle doré (que je n'ai pas mais qui m'a l'air magnifique) utilise un processus spécial de pulvérisation magnétron à impulsion haute puissance (HiPIMS) qui dépose le revêtement d'une manière extrêmement dense, ce qui lui permet d'être solide et très brillant avec une structure moléculaire qui imite l'acier inoxydable en-dessous — ce qui le rend plus durable que le dépôt physique par phase vapeur classique. Un effet secondaire est qu'il est plus facile à nettoyer et est moins sujet aux traces de doigts, quelque chose auquel mon modèle bleu était, euh... particulièrement sensible.

C'est une des différences entre l'iPhone 12 classique et l'iPhone 12 Pro : le châssis du modèle le plus cher est en acier inoxydable, alors que le modèle d'entrée de gamme est en aluminium. L'acier est plus résistant, mais sa surface brillante est également plus sujette aux traces de doigts. C'est un sujet qui n'a pas manqué de revenir dans les premiers retours des journalistes américains hier, et le journaliste Matthew Panzarino de TechCrunch nous en dit un peu plus sur une particularité inattendue : le châssis du coloris doré bénéficierait d'un traitement différent.Si l'iPhone 12 Pro vous fait de l'oeil et que vous hésitez entre le modèle doré et un autre coloris, voici donc un avantage pour le modèle doré. Mais si les traces de doigts vous hérissent — vous vous souvenez du dos de l'iPod ? — sachez donc que l'iPhone 12 classique y sera moins sensible. Ces considérations ne vous concernent évidemment pas si vous préférez jouer la carte de la prudence en protégeant votre iPhone avec une coque.