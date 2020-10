Les volumineuses boîtes de l'iPhone 12 en France

Avec l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, Apple a cessé de fournir le chargeur qui est maintenant vendu séparément, et les écouteurs filaire EarPods ont également disparu de la boîte des téléphones d'Apple. Ces mesures sont à la fois écologiques et économiques... et contraires à la législation française en ce qui concerne les écouteurs. En France, il est en effet obligatoire pour les fabricants de fournir un kit mains-libres avec leurs téléphones mobiles. Apple s'est donc pliée à la loi, mais sans pour autant repenser la boîte de ses nouveaux smartphones.Le youtubeur français TheiCollection a pu avoir accès en avant-première à l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro qui ne sortiront officiellement que ce vendredi, et nous pouvons grâce à lui découvrir que les nouveaux modèles d'iPhone sont livrés en France... dans une double boîte. Apple a en effet glissé la boîte universelle, sans chargeur et sans écouteurs, dans une autre boîte plus grossière au fond de laquelle se trouvent les fameux EarPods !À l'occasion du retrait des accessoires de la boîte de l'iPhone, Apple a baissé leur tarif à l'unité : le chargeur est ainsi passé de 35 € à 25 € et les écouteurs de 29 € à 19 € . Pour ce qui est du tarif de l'iPhone, Apple a été beau joueur : alors que le prix de l'iPhone est resté inchangé dans tous les pays où les EarPods ont disparu, les tarifs français n'ont pas bougé d'un centime malgré l'ajout des écouteurs.