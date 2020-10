L'application Apple TV Remote disparaît de l'App Store

L'application Remote, qui permettait aux utilisateurs d'iPhone, d'iPad et d'iPod touch de prendre le contrôle de l'Apple TV depuis leur appareil mobile, a été discrètement supprimée de l'App Store par Apple. Elle continue bien sûr à fonctionner sur les appareils sur lesquels elle est déjà installée, mais elle ne peut désormais plus être téléchargée. Apple a également supprimé les références à cette application de son site web , signe que nous avons bien assisté à un enterrement et pas à une indisponibilité accidentelle.

Application Remote (à gauche) — Centre de contrôle (au centre et à droite)

Bien sûr, il reste tout à fait possible de piloter l'Apple TV depuis iOS ou iPadOS : il n'y a en réalité plus besoin d'une application dédiée, la fonctionnalité ayant été directement intégrée au centre de contrôle qui est plus facilement accessible. En cas de besoin, vous pouvez retrouver tous les détails sur la fonctionnalité Apple TV Remote sur cette page