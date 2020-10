La batterie de l'iPhone 12 Pro Max est aussi en recul

La capacité de la batterie de l'iPhone 12 est en recul par rapport à la génération présente : nous avons pu voir la semaine dernière qu'elle était de 2 815 mAh, contre 3 110 mAh pour l'iPhone 11 (ou 3 046 mAh pour l'iPhone 11 Pro). Des documents déposés par Apple nous apprennent aujourd'hui, sans surprise, que la batterie de l'iPhone 12 Pro est identique à celle de l'iPhone 12 classique. Nous apprenons également la capacité de la batterie de l'iPhone 12 Pro Max : elle est de 3 687 mAh, contre 3 969 mAh pour l'iPhone 11 Pro Max qui lui précédait.

iPhone 12 Pro (à gauche) — iPhone 12 Pro Max (à droite)

Malgré la petite augmentation de taille de l'iPhone 12 Pro Max (les bordures autour de l'écran ont été réduites mais la dalle est passée de 6,5" à 6,7"), Apple n'est pas parvenue à maintenir des cellules de taille équivalente et la batterie est 7% plus petite que sur l'ancien modèle. Sur son site web, Apple annonce une autonomie strictement identique (jusqu'à 20h en lecture vidéo, 12h en streaming vidéo et 80 heures en lecture audio) mais tout dépendra des usages et il faudra donc attendre les premiers tests pour en avoir le coeur net. L'iPhone 12 Pro Max sera disponible à la précommande le vendredi 6 novembre, pour une disponibilité le vendredi 13 novembre, une semaine plus tard.