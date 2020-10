iPad Air 4 : des retours conformes aux attentes

Vingt-quatre heures après l'iPhone 12 , c'est au tour de l'iPad Air 4 d'avoir les honneurs de la presse américaine en amont de sa sortie prévue ce vendredi, une semaine après le lancement des précommandes . L'iPad Air 4 présente peu de nouveautés qui n'étaient pas déjà présentes sur l'iPad Pro et les journalistes avaient donc peu de points réellement techniques à aborder, ce qui ne les a pas empêché d'apprécier ce nouveau modèle.Avec l'iPad Air 4, Apple a fait le choix de partir de son modèle haut de gamme, l'iPad Pro, et d'abaisser certaines de ses caractéristiques pour obtenir une tablette plus abordable. Résultat : c'est un gros bond en avant, rien qu'en terme de design et d'ergonomie, mais cela se traduit également par une hausse de prix. Certains le regrettent, mais d'autres approuvent ce parti pris, parfois au point de déconseiller l'achat de l'iPad Pro au grand public : l'iPad Air 4 est souvent présenté comme la tablette idéale pour ceux qui veulent tout simplement se faire plaisir.Vous pouvez retrouver les critiques complètes de The Verge Six Colors ou encore le Wall Street Journal . La vidéo ci-dessous, éditée par The Verge, vous permet de vous faire une bonne idée des évolutions de cet iPad Air 4 en une poignée de minutes.D'un point de vue technique, c'est le capteur d'empreintes digitales de Touch ID qui fait le plus parler de lui. Pour rappel, l'iPad Air 4 n'est pas équipé de la technologie de reconnaissance faciale de l'iPad Pro, qui reprend la caméra TrueDepth et les capteurs de Face ID déjà bien connus sur l'iPhone. Pour faire des économies, Apple a inauguré une nouvelle manière d'implémenter Touch ID : il est directement intégré au bouton d'allumage de la tablette.Pour les journalistes ayant pu tester ce nouveau système, les retours sont assez contrastés, tout du moins au premier abord. Certains le trouvent peu pratique selon le positionnement de la tablette, et sa prise en main serait un peu déroutante. Pour déverrouiller la tablette, il faut en effet presser le bouton d'allumage puis maintenir le doigt dessus, le temps que la reconnaissance d'empreintes se fasse. C'est moins naturel que Face ID, et donc vécu comme un retour en arrière. Un avis qui n'est pas partagé par tout le monde, puisque d'autres journalistes vont même jusqu'à se réjouir de cette intégration qu'ils préfèrent à Face ID, qui nécessite d'être plus ou moins en face de la caméra et surtout de ne pas porter de masque. Tout dépend donc de ses attentes et de ses habitudes d'utilisation.

iPad Pro 11" (à gauche) — iPad Air 4 (à droite)

Pour le reste, il n'y a aucune surprise... et c'est une bonne chose. L'écran est très bon même si certains regrettent évidemment l'absence de technologie ProMotion (affichage 120 Hz) mais concèdent qu'il faut bien faire des concessions quelque part, et la toute petite différence de diagonale avec l'iPad Pro (10,9" au lieu de 11") passe relativement inaperçue. La qualité du son est en net recul par rapport à l'iPad Pro, mais reste supérieure aux anciens modèles. L'unique appareil photo est tout à fait correct pour une tablette, l'absence de LiDAR n'a pas préoccupé grand monde, et la puce Apple A14 est très puissante au point de titiller l'iPad Pro dans bien des domaines. Sans oublier le passage à l'USB-C unanimement salué, la prise en charge du Magic Keyboard et de l'Apple Pencil 2...Si vous peinez à vous décider entre l'iPad Air 4 et l'iPad Pro, c'est normal : les deux tablettes sont très proches l'une de l'autre (vous pouvez retrouver notre comparatif exhaustif sur cet article ). Plusieurs journalistes pointent du doigt l'absence de révision pour l'iPad Pro cet automne : la tablette haut de gamme d'Apple reprendra sans doute le large, mais il faudra attendre le printemps prochain pour cela.L'iPad Air 4 est disponible à partir de 669 € sur l'Apple Store , avec des capacités de stockage qui débutent à 64 Go. L'iPad Pro, lui, démarre à 899 € pour 128 Go de stockage. Vous pouvez retrouver les deux tablettes sur notre comparateur de prix . Il n'y a pas encore d'offres promotionnelles sur l'iPad Air 4, mais cela viendra sans doute dans les prochaines semaines ; vous pouvez déjà configurer vos alertes de prix si vous souhaitez être averti par e-mail dès qu'un revendeur mettra un rabais en place.