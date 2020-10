iPhone 12 : la 5G, ça consomme un max !

Apple ne s'en est pas cachée durant la conférence de présentation de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro : le modem 5G de ses nouveaux smartphones consomme plus d'énergie qu'un modem 4G classique. Apple a ainsi mis en place un système surnommépour économiser de l'énergie : l'iPhone s'adapte à son utilisateur en repassant en 4G LTE si les besoins en données sont faibles.Dans son premier test, The Verge a d'ailleurs fait une découverte logique mais un peu déroutante : c'est désormais le réseau le plus rapide disponible qui est affiché dans la barre de menu de l'iPhone, et pas forcément celui qui est réellement utilisé par le téléphone. Si la 5G est disponible mais que l'iPhone n'a pas besoin d'une telle vitesse et bascule volontairement sur le réseau 4G, c'est bien le logo 5G qui sera affiché à l'écran. Vous savez ainsi que la 5G est là si vous en avez besoin, mais l'iPhone se permet de faire sa tambouille secrète pour économiser quelques précieuses minutes d'autonomie par-ci par-là.Concrètement, dans quelle mesure ceest-il utile ? Le site Tom's Guide a réalisé des tests d'autonomie en forçant les deux extrêmes avec des téléchargements de sites web uniquement en 5G, puis uniquement en 4G. L'iPhone 12 a tenu 8h25 en 5G et 10h23 en 4G sur le même scénario, contre 9h06 en 5G et 11h24 en 4G pour l'iPhone 12 Pro. Dans les deux cas, l'utilisation de la 5G fait fondre l'autonomie d'environ 20% !Notez bien que ce test concerne la 5G classique, celle qui sera disponible en Europe. La 5G mmWave, réservée aux États-Unis où elle est encore très peu déployée, ferait encore plus de mal à la batterie. Dans un test réalisé dans un stade équipé de cette technologie plus rapide, Joanna Stern du Wall Street Journal a pu télécharger les deux premières saisons de Breaking Bad (l'équivalent de 4 Go) sur Netflix en à peine 3,5 minutes, puis un jeu de 2 Go sur l'App Store en 45 secondes et enfin un épisode sur Amazon (poids non précisé) en 4 minutes, signe que la vitesse dépend aussi du serveur qui est en face. L'iPhone serait en tout cas devenu très chaud, au point de devoir le poser, et 15% de batterie se seraient envolés en moins de 10 minutes.Bien sûr, ces mesures ne reflètent pas un usage très réaliste dans la vraie vie et elles montrent surtout la pertinence dupermettant d'éviter le réseau 5G lorsque celui-ci n'est pas indispensable. Les premiers retours des journalistes américains ayant pu tester l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro en avant-première font bien état d'un léger recul de l'autonomie pour les nouveaux smartphones d'Apple — il faut dire que les batteries sont aussi en recul — mais il est loin d'être aussi marqué qu'avec un test intensif uniquement focalisé sur la 5G. Notez qu'il est bien possible, pour ceux qui le souhaitent, de désactiver totalement la 5G sur l'iPhone 12 et de se limiter à la 4G LTE : le réglage se trouve dans Réglages > Données cellulaires > Options de données cellulaires.