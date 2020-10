iPhone 12 : oups, des coques sans trou pour les haut-parleurs

Les iPhone 12 et iPhone 12 Pro ne seront officiellement disponibles que demain mais les accessoires compatibles avec MagSafe sont pour certains déjà arrivés chez leurs destinataires, dont les coques en silicone ( 55 € ) intégrant les aimants circulaires pour un bon alignement de l'iPhone sur les nouveaux accessoires magnétiques. Quelques utilisateurs ont eu une étonnante surprise en déballant leur coque et découvrant qu'Apple... a oublié de percer les trous destinés au haut-parleurs sur le bas de la coque !

Via Reddit

Via Reddit

S'agit-il d'un complot pour inciter les utilisateurs à acheter des AirPods ? Non bien sûr : les premiers déballages de ces nouvelles coques en silicone nous ont montré que ces trous étaient bien présents de part et d'autre du port Lightning. Il y en a (normalement !) trois sur la gauche, et cinq sur la droite.

Photo par Filip Chudzinski (lire : Aperçu des accessoires MagSafe de l'iPhone 12)

Il s'agit sans doute d'une petite erreur dans un nombre limité de séries. Si vous tombez sur un exemplaire de cette édition collector, pas besoin de sortir la perceuse : vous pouvez évidemment demander un échange à Apple.