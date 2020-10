5G : Apple engagée avec Qualcomm jusqu'en 2024

Apple intends to commercially launch (i) New Models of Apple Products during the time period between June 1, 2020 and May 31, 2021 (the "2020 Launch"), some of which use the SDX55 Qualcomm Chipset, (ii) New Models of Apple Products during the time period between June 1, 2021 and May 31, 2022 (the "2021 Launch"), some of which use the SDX60 Qualcomm Chipset, and (iii) New Models of Apple Products during the time period between June 1, 2022 and May 31, 2024 (the "2022/23 Launch"), some of which use the SDX65 or SDX70 Qualcomm Chipsets (each a "Launch" and collectively the "Launches").



Pour l'intégration de la 5G à l'iPhone, Apple avait initialement prévu de s'associer avec Intel mais le fondeur de Santa Clara n'a cessé de rencontrer des problèmes dans le développement de ses modems. Intel a fini par jeter l'éponge et Apple n'a pas eu d'autre choix que de conclure un accord avec Qualcomm . Les deux sociétés, précédemment en froid, collaborent donc à nouveau et un premier démontage de l'iPhone 12 nous a permis de déterminer que le modem utilisé est un Snapdragon X55, comme initialement prévu par les rumeurs Lorsque Apple et Qualcomm se sont rabibochés l'année dernière — ils étaient précédemment en procès pour de sombres histoires de royalties — leur accord portant sur plusieurs milliards de dollars a été rendu public. Personne n'avait visiblement pris le temps de le lire intégralement... jusqu'à cette semaine, où un intéressant passage a été mis au jour . On y apprend en effet qu'Apple compte lancer de nouveaux produits équipés du chipset SDX55 entre juin 2020 et mai 2021 (c'est donc bien le cas), puis du chipset SDX60 entre juin 2021 et mai 2022, et enfin des chipsets SDX65 et SDX70 entre juin 2022 et mai 2024.

L'iPhone 12s ou l'iPhone 13, qui sortira à l'automne 2021 et qui succédera à l'iPhone 12, sera donc bien équipé du modem Snapdragon X60, officiellement annoncé en début d'année et qui sera disponible au printemps prochain. Ce nouveau modem aura la particularité de permettre une utilisation simultanée de la 5G classique (bandes sous les 6 GHz) et des ondes millimétriques (mmWave) plus rapides, tout en promettant des débits encore supérieurs. Autre amélioration notable, alors que la 5G se montre très consommatrice sur l'iPhone 12 , le passage d'une gravure de 7 nanomètres à 5 nanomètres permettra de réaliser des économies d'énergie.Apple est donc bien engagée avec Qualcomm pour les quatre prochaines années, mais les deux partenaires savent déjà que leur collaboration ne durera qu'un temps. Peu après la signature de leur accord, Apple a en effet annoncé le rachat de l'activité de modems d'Intel , signe que les ingénieurs de Cupertino sont déjà en train de préparer la mise au point d'un modem 5G maison.