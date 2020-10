L'app Apple TV arrive sur PlayStation le 12 novembre

L'application Apple TV fera ses premiers pas sur la PlayStation de Sony le mois prochain, plus spécifiquement le 12 novembre 2020 à l'occasion de la sortie de la PlayStation 5 dans certains pays (pour la France, il faudra attendre le 19 novembre). Sony vient de l'annoncer officiellement , ajoutant que l'application de streaming vidéo d'Apple sera également disponible pour les utilisateurs de la PlayStation 4. Il sera donc possible de regarder les productions d'Apple sur les consoles de Sony, sans oublier les chaînes et la possibilité d'acheter des séries TV ainsi que des films.La balle est maintenant dans le camp de Microsoft : l'application Apple TV pour Xbox ayant été repérée en version bêta au début du mois, l'annonce est sans doute pour bientôt ; la sortie des Xbox Series X et Series S est en tout cas prévue le 10 novembre.