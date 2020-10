iPhone 12 : des mises à jour directement en 5G

L'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro seront officiellement lancés ce vendredi et Apple a commencé à mettre en ligne certaines pages d'assistance sur son site web. C'est notamment le cas d'une fiche sur l'usage de la 5G des nouveaux modèles d'iPhone qui nous donne quelques détails intéressants sur les réglages possibles.On l'a vu ce matin, l'usage de la 5G à haute dose peut considérablement réduire l'autonomie du téléphone. C'est pourquoi Apple a mis en place lequi permet à l'iPhone de passer en 4G, malgré la présence d'un réseau 5G, lorsque les besoins de vitesse de l'utilisateur ne sont pas importants. C'est ce mode qui est généralement activé par défaut. Dans Réglages > Cellulaire > Options de données cellulaires (ou quelque chose approchant, ce chemin n'étant pas encore traduit en français sur la fiche d'Apple), il est possible de forcer l'usage permanent de la 5G lorsque le réseau est disponible (ce mode est activé par défaut si le forfait comporte des données illimitées), ou de forcer l'usage de la 4G LTE même lorsque la 5G est disponible pour préserver au mieux la batterie.Dans un autre sous-menu nommé Mode de données, Apple s'adapte à l'arrivée de forfaits cellulaires comprenant un volume de données illimité et propose l'option "Autoriser plus de données en 5G" qui permet de dépenser sans compter : qualité maximale sur FaceTime, contenus à la plus haute définition sur Apple TV et Apple Music, et pour la première fois la possibilité d'installer des mises à jour, quel que soit leur poids, sur le réseau cellulaire (sur les modèles 4G, une connexion Wi-Fi est obligatoire). Un autre mode "Données réduites" permet de faire exactement l'inverse et met en pause les téléchargements et activités en tâche de fond pour consommer le moins de données possible.Cette fiche confirme également une information qui avait fuité il y a quelques jours : il est pour le moment impossible d'utiliser une connexion 5G lorsque l'iPhone est en mode double SIM... sauf en Chine. Dans tous les autres pays, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro utilisés avec deux lignes téléphoniques (carte SIM physique et eSIM) basculeront automatiquement en 4G LTE.