Les iPhone 12 et 12 Pro disponibles aujourd'hui

Une semaine après le lancement des précommandes , l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro sont officiellement disponibles aujourd'hui ! Pas de lancement en fanfare ou de files d'attentes devant les magasins : la situation sanitaire est toujours celle que l'on connaît depuis de nombreux mois. Les livraisons sont prévues dans la journée pour les utilisateurs ayant précommandé suffisamment rapidement, et quelques chanceux lecteurs nous ont d'ailleurs rapporté avoir reçu leur commande réalisée auprès de revendeurs dès hier.Depuis le lancement des précommandes, les délais des modèles les plus populaires se sont envolés sur l'Apple Store avec plusieurs semaines d'attente sur certaines références. Il est possible de tricher en optant pour un retrait en magasin : en fonction des stocks et des créneaux horaires disponibles, vous pouvez obtenir votre exemplaire sous quelques jours, parfois même dans la journée. Notez bien que les créneaux sont peu nombreux et sont généralement vite réservés. Ils sont en revanche renouvelés fréquemment et vous pouvez donc régulièrement consulter les disponibilités dans l'espoir de tomber au bon moment.Si vous souhaitez manipuler l'iPhone 12 ou l'iPhone 12 Pro avant de passer à un éventuel achat, n'oubliez pas que les Apple Stores ne sont plus ouverts au public sans réservation préalable ! Les horaires d'ouverture peuvent également être réduits. Pour pouvoir entrer dans les boutiques d'Apple, vous devez réserver un créneau « Shopping avec un Spécialiste » sur cette page du site d'Apple.