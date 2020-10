iPhone 12 : les logos réglementaires sur la tranche

Au fil des années, Apple s'est petit à petit débarrassée des différents marquages sur l'arrière de l'iPhone, la plupart des logos réglementaires étant désormais enfouis dans l'application Réglages. Aux États-Unis, le dos de l'iPhone est dépourvu de la moindre inscription en dehors du logo d'Apple. Cette évolution est rendue possible grâce au E-LABEL Act qui permet aux fabricants d'afficher les informations réglementaires de manière numérique et non plus de manière fixe sur le châssis des appareils. Mais l'Union européenne ne dispose pas d'une telle souplesse : le marquage CE et la poubelle barrée sont toujours obligatoires.Ces deux logos sont toujours inscrits sur les différents modèles d'iPhone vendus au sein de l'Union européenne. Sur les précédents modèles, les inscriptions étaient présentes sur le bas du dos du téléphone. Avec l'iPhone 12, Apple a voulu un dos immaculé pour tous ses clients mais a bien dû se plier à la loi européenne : les deux logos obligatoires sont désormais inscrits sur le bas de la tranche de l'iPhone, sur le côté droit.

Photo par @1nsane_dev

Ce n'est pas la seule différence visuelle entre les modèles d'iPhone 12 et 12 Pro vendus dans l'Union européenne et ceux qui sont distribués aux États-Unis. Les modèles d'iPhone américains disposent d'une antenne 5G mmWave bien visible sur la tranche droite. Cette compatibilité avec la 5G mmWave n'est pas au programme en Europe et la tranche droite est plus lisse... en dehors des deux petits logos.