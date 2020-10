Des livraisons directement depuis les Apple Stores ?

Lorsque vous réalisez une commande sur l'Apple Store en ligne , vos produits sont expédiés depuis des entrepôts régionaux, nationaux voire internationaux selon l'état des stocks et les spécificités des appareils choisis. Aux États-Unis et au Canada, Apple est en train de tester une nouvelle option pour se rapprocher encore plus de ses clients lorsque cela est possible : l'envoi de produits directement depuis les Apple Stores. Selon Bloomberg , Apple testerait actuellement cette alternative pour les clients vivant à moins de 160 kilomètres d'une des boutiques de la marque : si l'Apple Store est plus près que le centre de distribution le plus proche, c'est alors la boutique qui prend le relais pour la livraison.Cette mesure invisible pour le consommateur complexifie la gestion des stocks mais a de multiples avantages. La réduction des distances permet de réduire l'empreinte carbone des livraisons, mais également de les accélérer et donc de les rendre plus attractives pour le client. Les Apple Stores sont actuellement dans une position inédite : les mesures sanitaires sont tellement strictes qu'il est devenu obligatoire de prendre un rendez-vous pour se rendre en boutique. Favoriser les livraisons permet ainsi de dégager des créneaux pour les rendez-vous tout en offrant une meilleure alternative aux clients ayant des besoins immédiats. Apple ne propose pas encore de livraisons le jour même, mais on imagine que c'est une piste sérieusement envisagée à court terme.