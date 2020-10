iPhone 12 : la recharge MagSafe bien plus lente que la recharge filaire

Avec le chargeur magnétique MagSafe inauguré à l'occasion de la sortie de l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, Apple promet une vitesse de charge plus rapide qu'avec un chargeur par induction Qi classique. La recharge sans fil de l'iPhone est en effet plafonnée à 7,5 W avec un chargeur Qi, alors que MagSafe permet de grimper à 15 W. Suffisant pour venir titiller le chargeur USB-C de 20 W ? Pas du tout, affirme Joanna Stern dans un test réalisé pour le Wall Street Journal Un chargeur sans fil est en effet bien moins efficace qu'un chargeur filaire à puissance équivalente. Pour recharger l'iPhone 12 à 50%, le chargeur MagSafe prend ainsi 1 heure, contre 28 minutes seulement pour le chargeur filaire ! La technologie MagSafe permet tout de même d'aller un tiers plus vite que la recharge sans fil classique, un modèle d'Anker plafonné à 7,5 W prenant 1,5 heures pour arriver au même niveau de charge.Attention donc à ne pas comparer directement la puissance en watts d'un chargeur sans fil avec celle d'un chargeur filaire : la vitesse d'un chargeur sans fil pourrait vous surprendre dans le mauvais sens. Le chargeur MagSafe d'Apple promet des progrès indéniables mais c'est bien un chargeur USB-C que vous devrez préférer si vous comptez recharger votre iPhone 12 le plus rapidement possible. La recharge filaire est d'ailleurs plus économique : rappelons que le chargeur MagSafe est facturé 45 € sur l'Apple Store (et il faut rajouter 25 € pour l'adaptateur secteur 20 W d'Apple) alors que le câble Lightning vers USB-C est fourni avec l'iPhone. MagSafe doit donc être choisi pour son côté pratique et pas pour sa rapidité.