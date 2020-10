iPhone 12 : MagSafe peut-il démagnétiser des cartes ?

Pour le bon alignement du chargeur magnétique MagSafe sur l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, ces nouveaux smartphones intègrent des aimants placés de manière circulaire autour du logo d'Apple. Ils sont relativement puissants : l'iPhone doit pouvoir être maintenu à la verticale, par exemple sur un support de voiture. L'aimantation de l'iPhone est-elle alors susceptible de poser problème à proximité de cartes magnétiques ?La question a été posée par Rich DeMuro, sur son podcast Rich on Tech , à Kaiann Drance. La Vice-Présidente du marketing produit d'Apple s'est globalement voulue rassurante : les aimants de MagSafe n'interféreront pas avec les cartes de type carte de crédit. En revanche, les cartes souples non réutilisables (hôtels, transports, etc.) peuvent être sensibles aux aimants et il vaut mieux ne pas les coller à l'iPhone (par exemple en les glissant dans son étui) pour ne prendre aucun risque.Ne ratant pas une occasion de mettre les produits d'Apple en avant, Kaiann Drance a suggéré l'usage du porte-cartes en cuir d'Apple qui est protégé contre les aimants. Cet accessoire à 65 € permet de loger jusqu'à trois cartes mais attention, il est plutôt conçu pour un usage dans un sac à main et a vite fait de se décrocher si vous tentez de le glisser dans la poche alors qu'il est aimanté au dos de l'iPhone.