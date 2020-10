Le chargeur MagSafe peut laisser des marques sur les étuis d'iPhone

Apple l'annonce discrètement dans une fiche technique relative au chargeur MagSafe :Le cuir serait donc particulièrement sensible aux multiples connexions et déconnexions du chargeur MagSafe, et il faudrait donc accepter qu'une marque circulaire apparaisse au fil du temps... ou alternativement de retirer l'iPhone de sa coque pour chaque recharge, ce qui perdrait toute la praticité de la recharge sans fil et contribuerait d'ailleurs aussi à abimer progressivement la coque.Un lecteur du site MacRumors a publié la photo ci-dessous qui nous montre une coque en silicone d'Apple. On voit très clairement la marque laissée par le chargeur MagSafe sur la coque. Et l'iPhone 12 est sorti... hier ! À 55 € la coque et 45 € le chargeur, sans oublier 25 € de plus pour le chargeur mural 20 W d'Apple, voilà qui laisse songeur.

Photo par MacRumors

La fiche technique d'Apple nous donne d'autres informations, comme la confirmation suite aux déclarations de Kaiann Drance qu'il est fortement déconseillé de placer des cartes (incluant des cartes de crédit, de transport ou d'hôtel) dans la coque, entre l'iPhone et un chargeur MagSafe : la recharge pourrait endommager leur bande magnétique ou leur puce RFID.On apprend également que la recharge via MagSafe peut entraîner plus de dégagement de chaleur qu'avec une recharge filaire traditionnelle. En cas de chauffe un peu trop importante, iOS peut alors décider de limiter la recharge à 80% de la capacité de la batterie, puis attendre que la chaleur redescende pour aller plus loin. Rappelons que la recharge sans fil est quoi qu'il en soit plus lente qu'une recharge filaire avec un chargeur USB-C performant : les premiers tests ont montré que le chargeur USB-C 20 W d'Apple pouvait être deux fois plus rapide que le chargeur MagSafe.Enfin, Apple précise que si vous placez votre iPhone sur un chargeur MagSafe alors qu'il est aussi connecté à un chargeur filaire, c'est le chargeur filaire qui sera utilisé pour la recharge. MagSafe prendra alors simplement le rôle de stand magnétique.