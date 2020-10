iPhone 12 : le verre Ceramic Shield gagne en résistance

Sur l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro , Apple utilise un nouveau verre de protection pour l'écran. Conçu en collaboration avec Corning, partenaire de la première heure pour les verres de l'iPhone, le Ceramic Shield introduit dans le verre des cristaux de nano-céramique, avec un traitement spécifique lui permettant de rester parfaitement transparent. Le Ceramic Shield est également moins exposé que le verre des anciens modèles d'iPhone grâce au grand retour des châssis aux bords plats : le verre étant parfaitement aligné avec le bord du téléphone, il est ainsi mieux protégé. En prenant en compte ces deux facteurs, Apple vante une résistante aux chutes quadruplée.Un premier test publié par la chaîne YouTube MobileReviewsEh nous permet de nous faire une première idée chiffrée de la résistance concrète du nouveau verre Ceramic Shield de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro. Dans le test réalisé, il a fallu appliquer une force de 442,8 newtons pour briser le verre de l'iPhone 12, alors que l'iPhone 11 n'a craqué qu'à 352 newtons. C'est donc prouvé : oui, le Ceramic Shield améliore considérablement la résistance de l'écran de l'iPhone.Autre bonne nouvelle, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro résistent mieux aux rayures que leurs prédécesseurs. MobileReviewsEh a en effet dû utiliser une pointe d'une dureté de 7 sur l'échelle de Mohs pour légèrement rayer le Ceramic Shield, contre 6 pour l'écran de l'iPhone 11. Pour rappel, il faut une pointe de 8 sur l'échelle de Mohs (qui monte jusqu'à 10 avec le diamant) pour rayer les objectifs des appareils photos dont la protection est en cristal de saphir.Les tests de ce type ont bien sûr leur limite : dans la vraie vie, la résistance de l'iPhone dépendra beaucoup de l'angle de la chute. Toute avancée est évidemment bonne à prendre, mais cela n'empêche pas de continuer de faire attention et pourquoi pas d'utiliser une coque ou un étui de protection. Notez d'ailleurs que le Ceramic Shield ne concerne que l'avant du téléphone : le dos reste dans un verre plus classique et les tranches en aluminium (sur l'iPhone 12) ou en acier (sur l'iPhone 12 Pro) sont également susceptibles de se rayer plus ou moins facilement.