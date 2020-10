Le démontage des iPhone 12 et 12 Pro par iFixit

L'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro sont arrivés sous les tournevis d'iFixit, qui comme à son habitude s'est empressé de les démonter pour nous faire apprécier les différents changements apportés par cette nouvelle génération d'iPhone. Les évolutions dans l'organisation interne de l'iPhone sont importantes par rapport aux précédents modèles. En revanche, les deux modèles sont techniquement bien plus proches l'un de l'autre qu'Apple voudrait bien nous le laisser penser.Une fois l'écran OLED retiré (les dalles sont d'ailleurs interchangeables, malgré la petite différence de luminosité en faveur du modèle Pro), vous pouvez retrouver les entrailles de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro sur les deux photos ci-dessous. Lequel est à gauche, lequel est à droite ? Comme vous pouvez le constater, les deux téléphones semblent très similaires. Seul le cache des appareils photos, en haut à droite, nous permet de distinguer en un coup d'oeil que l'iPhone 12 Pro, plus complexe sur ce point, est le modèle de droite.Le retrait du cache protégeant les appareils photos nous permet de découvrir une anecdote intéressante : à la place du téléobjectif et du scanner LiDAR qui ne sont pas présents sur l'iPhone 12, Apple a simplement rempli l'espace vide par un cache en plastique !En bas à gauche du téléphone, sous l'emplacement de la carte SIM qui a changé de côté par rapport à l'iPhone 11, le nouveau Taptic Engine (qui génère les vibrations) est bien plus compact que l'ancien.La batterie, de retour à une forme rectangulaire plus simple et moins coûteuse à produire, est exactement identique sur les deux modèles (et est donc interchangeable). Elle est d'une capacité de 2 815 mAh, contre 3 110 mAh pour l'iPhone 11 ou 3 046 mAh pour l'iPhone 11 Pro.La carte mère de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro est considérablement plus grosse que sur les anciens modèles d'iPhone, ce qui lui permet d'accueillir tous les composants nécessaires à la prise en charge de la 5G.Sur les modèles américains, un module supplémentaire est présent contre la tranche pour la prise en charge de la 5G mmWave.Tout au fond du châssis, le retrait de la bobine de recharge par induction révèle l'organisation circulaire des aimants de MagSafe Au final, iFixit détermine qu'Apple a dû faire de nombreux compromis et changements pour intégrer la 5G à l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, qui sont loin d'être une simple mise à jour de l'iPhone 11 et de l'iPhone 11 Pro d'un point de vue technique. Contrairement aux précédentes générations, les deux téléphones sont techniquement très proches l'un de l'autre.iFIxit se réjouit du côté modulaire de l'iPhone 12 et 12 Pro, avec des composants interchangeables qui vont faciliter le travail des réparateurs. Le site regrette en revanche la trop grande variété de vis utilisées pour les différents composants, et constate une difficulté accrue pour retirer l'écran à cause des mesures prises pour en assurer l'étanchéité. Enfin, et cela n'a rien de nouveau, il est nécessaire de démonter l'intégralité du téléphone pour dégager l'arrière du châssis, sensible à la casse puisqu'il est en verre. L'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro écopent d'une note de réparabilité de 6 sur un total de 10.