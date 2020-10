Google paie une fortune à Apple pour être moteur de recherche par défaut

Mardi dernier, le Département de la Justice des États-Unis a lancé des poursuites contre Google, accusé de protéger illégalement le quasi monopole de son moteur de recherche et la publicité issue de celui-ci. Revenant sur le sujet, le New York Times nous explique que l'accord passé avec Apple permettant à Google d'être le moteur de recherche par défaut de ses appareils a pris des proportions sans précédent au fil des années.Estimée à 1 milliard de dollars par an en 2014, la dîme annuelle serait désormais située entre 8 et 12 milliards de dollars. Ce serait le plus gros paiement réalisé par Google à une société externe, et cela serait évidemment de l'argent très facile pour Apple qui passerait l'intégralité de la transaction directement dans ses bénéfices. Le paiement de Google représenterait ainsi entre 14% et 21% des profits annuels d'Apple.Parallèlement, les utilisateurs d'Apple représenteraient pratiquement la moitié du trafic de Google aux États-Unis, et donc de ses revenus publicitaires. Cet accord avec Apple est donc hautement stratégique, et la perspective de perdre le contrat serait décrit comme unau sein de l'entreprise.Le Département de la Justice des États-Unis s'intéresse donc aux accords passés entre Google et d'autres entreprises comme Apple, lui permettant d'être le moteur de recherche par défaut de très nombreux appareils au point de représenter 92% des recherches au niveau mondial. Si la justice venait à forcer la rupture de ces contrats, cela déstabiliserait fortement Google et pénaliserait financièrement Apple... qui pourrait alors se lancer dans d'autres aventures, par exemple en lançant son propre moteur de recherche et/ou en acquérant un autre concurrent . Apple dispose déjà d'un moteur d'indexation destiné à Siri et Spotlight depuis quelques années, mais il est encore très loin de pouvoir concurrencer Google.