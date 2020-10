Les deux gammes d'AirPods revues en 2021 ?

Après une année sans nouveaux modèles d'AirPods, Apple mettrait à jour ses deux gammes d'écouteurs sans fil l'année prochaine. C'est Mark Gurman, journaliste aux excellentes sources officiant pour Bloomberg , qui l'affirme. Les AirPods 3 pourraient voir le jour dans le courant du premier semestre 2021, alors que les AirPods Pro 2 seraient plutôt lancés vers la fin d'année.Les AirPods 3, en entrée de gamme, gagneraient un nouveau design avec une tige raccourcie et des embouts remplaçables. Apple travaillerait également à l'amélioration de l'autonomie, notamment grâce à une nouvelle puce pour remplacer la puce Apple H1. Ces modèles, avec ou sans boîtier de recharge sans fil, seraient toujours dépourvus de technologie de réduction de bruit active.Pour les AirPods Pro 2, Apple voudrait rendre ses écouteurs intra-auriculaires encore plus compacts en éliminant totalement la tige qui sort de l'oreille. Dans ses labos, Apple testerait ainsi un design plus rond dont le design se rapprocherait plus de celui des Galaxy Buds+ ou des Galaxy Buds Live de Samsung, mais Mark Gurman affirme que ce projet serait ambitieux et qu'Apple pourrait finalement choisir de se rabattre sur un design plus classique. La puce Apple H2 serait également de la partie pour tenter de gagner en autonomie.

Les Galaxy Buds Live de Samsung

Mark Gurman n'évoque pas d'éventuelle troisième gamme d'AirPods. Des bruits de couloir avaient notamment envisagé des AirPods Pro moins chers, sans technologie de réduction de bruit, ainsi que des AirPods inspirés des BeatsX pour une utilisation plus sportive (il s'agit peut-être finalement des Beats Flex sortis en octobre). En revanche, il confirme une nouvelle fois que le casque audio d'Apple est bien dans les tuyaux et qu'une sortie était initialement prévue pour la fin d'année. Mark Gurman confirme ainsi les allégations de Jon Prosser : le casque, qui pourrait porter le nom d'AirPods Studio, aurait rencontré un problème au moment de la mise en production (plus spécifiquement, l'arceau aurait été jugé trop serré) et il serait reparti sur la planche à dessin. Le casque sera certainement commercialisé en 2021, mais Mark Gurman ne se risque pas à avancer de date.