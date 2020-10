Apple s'interrogerait sur l'avenir du grand modèle de HomePod

Suite à la présentation du HomePod mini ce mois-ci, Apple s'interrogerait sur l'avenir à donner au grand modèle de HomePod. Le HomePod classique a besoin d'une mise à jour matérielle, par exemple pour lui intégrer à son tour la puce Apple U1 permettant la prise en charge de l'Ultra Wideband et des futurs AirTags . Mais l'important écart de prix entre le HomePod mini (99 €) et le HomePod (329 €) ferait réfléchir à Cupertino, selon Mark Gurman : serait-il pertinent de mettre au point un troisième modèle intermédiaire, à la fois en terme de prix, de taille et de qualité sonore ?Mark Gurman n'a malheureusement pas de réponse à apporter à cette question et évoque une alternative : baisser le prix du grand modèle à l'occasion de la sortie du HomePod 2. Apple pourrait toutefois rapidement bloquer en terme de marges si aucun compromis n'est fait au niveau technique... Tout cela serait en tout cas très flou pour le moment, signe que la mise à jour du grand HomePod ne sera sans doute pas pour tout de suite.