Le casque audio d'Apple aurait bien été repoussé

Le casque audio d'Apple aurait bien dû sortir en cette fin d'année 2020, affirme Mark Gurman sur Bloomberg . Confirmant les récentes indiscrétions de Jon Prosser , le célèbre journaliste affirme qu'Apple a rencontré un énième problème de dernière minute alors que le casque s'apprêtait à entrer en production il y a quelques semaines. Plus spécifiquement, l'arceau aurait été jugé trop serré et le lancement du casque aurait donc été repoussé le temps que les ingénieurs de Cupertino revoient leur copie.Mark Gurman, qui nous donne régulièrement des nouvelles du casque audio d'Apple depuis de nombreux mois, ajoute qu'Apple a rencontré de nombreux écueils dans son développement ces deux dernières années et que le lancement a déjà été repoussé plusieurs fois (les premières rumeurs à son sujet remontent à février 2018 ). Le journaliste précise qu'Apple voulait intégrer de larges panneaux tactiles sur chaque côté du casque, mais que leur taille a finalement été réduite. Apple aurait également abandonné l'idée de pouvoir personnaliser l'arceau ; seuls les coussinets seraient encore interchangeables.

Concept par MacRumors

Le casque audio d'Apple, qui pourrait prendre le nom d'AirPods Studio , s'est déjà montré sous la forme d'un prototype avec une photo et une vidéo volées ainsi que d'une icône apparue dans une version bêta d'iOS 14. Le casque serait équipé des dernières technologies d'Apple, dont la puce Apple U1 qui permettra la prise en charge de l'Ultra Wideband pour une géolocalisation très précise. Il pourrait également proposer des fonctionnalités inédites : il pourrait notamment être porté dans n'importe quel sens , un capteur permettant d'inverser le son stéréo en fonction.