Le MacBook Pro 16'' de 2020 lancé en novembre ?

Pile un an après la présentation du premier MacBook Pro 16 pouces , une nouvelle version de ce modèle haut de gamme devrait être présentée cette année. C'est en tout cas ce que suggèrent les notes de version de la dernière mise à jour de Boot Camp, le logiciel d'Apple permettant de gérer Windows sur le Mac. Le message fait en effet référence au, alors qu'il n'existe pas d'édition 2020 du MacBook Pro 16 pouces.Cette capture d'écran nous donne une information supplémentaire : si le MacBook Pro 16" de 2020 est bien pris en charge par Boot Camp, alors il ne fait aucun doute qu'il sera équipé d'un processeur conçu par Intel. Apple a en effet confirmé que les premiers Macs intégrant une puce ARM Apple Silicon ne prendront pas en charge Windows via Boot Camp.Apple a présenté en juin dernier son projet Apple Silicon : dans une période de transition qui durera environ deux ans, le Mac va progressivement basculer sur une nouvelle architecture avec des puces ARM qui seront conçues en interne par Apple. Tous les Macs ne vont donc pas adopter des puces ARM tout de suite, et on imagine que ce sont les produits les plus puissants qui effectueront leur transition en dernier. Que le MacBook Pro le plus haut de gamme reste sur Intel pour une ultime génération n'est donc pas une grande surprise.C'est en novembre, peut-être le mardi 17 , qu'Apple devrait organiser l'événement spécial durant lequel les premiers Macs avec puce Apple Silicon seront présentés. Parmi les candidats à la bascule, on retrouve notamment le MacBook Air et le MacBook Pro 13,3" . Et si Apple profitait de l'occasion pour renouveler sa gamme de portables dans son ensemble ? Si vous comptez vous équiper d'un MacBook Pro, il peut être intéressant de repousser votre achat de quelques semaines !Rappelons en revanche que nous ne nous attendons pas à une mise à jour majeure cette année, avec des processeurs Core de 10ème génération qui gagneront un peu en puissance mais qui ne révolutionneront pas grand chose. Cela ne devrait toutefois pas empêcher Apple de mettre en place quelques évolutions sympathiques , comme l'intégration du Wi-Fi 6, peut-être de plus de RAM en standard sur le modèle haut de gamme, de nouvelles cartes graphiques ou pourquoi pas d'un écran de plus haute résolution...