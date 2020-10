L'iPhone 12 Pro peut mesurer la taille d'une personne

C'est une petite fonctionnalité de l'iPhone 12 Pro et de l'iPhone 12 Pro Max qui est rendue possible par la présence du scanner LiDAR : les nouveaux téléphones haut de gamme d'Apple sont capables de mesurer la taille d'une personne en temps réel. Le LiDAR envoie de multiples points de lumière infrarouge et calcule le temps mis pour que cette lumière revienne au capteur, ce qui lui permet de cartographier son environnement en trois dimensions avec précision. C'est très utile pour les applications de réalité augmentée, pour la photographie computationnelle et cela permet également la mise en place de quelques fonctionnalités innovantes.Apple, qui n'avait pas décrit cette fonctionnalité de mesure de taille lors de la présentation de ses nouveaux téléphones, a publié une petite fiche technique pour expliquer son fonctionnement. Cela se passe dans l'app Mesures, et il suffit de cadrer correctement la personne que l'on souhaite mesurer pour qu'une ligne apparaisse au-dessus de sa tête et que sa taille apparaisse. Le bouton en bas à droite de l'écran permet alors de conserver une photographie intégrant cette taille pour pouvoir éventuellement l'envoyer à la personne concernée.Nous avons voulu voir ce que donnait cette nouvelle fonctionnalité dans la vraie vie et l'avons donc testé sur un cobaye choisi au hasard, qui se trouve être rédacteur sur un site web consacré aux produits d'Apple. Après de multiples essais, nous avons été particulièrement surpris de constater que l'application Mesures est très — TRÈS — capricieuse., « Rapprochez-vous », quand enfin.... Nous ne sommes en réalité pas parvenus à obtenir la moindre mesure en extérieur ! Et en intérieur, les résultats sont plutôt aléatoires... en plus d'être totalement fausses. Nous avons ainsi obtenu des mesures allant de 171 cm à 174 cm... pour un sujet qui mesure 179 cm, qui plus est équipé de chaussures.Ces résultats décevants découlent-ils d'une approximation logicielle ou une limitation matérielle ? Sans doute un peu des deux, le LiDAR étant plus vaste mais moins précis que la caméra TrueDepth utilisée par Face ID. Quoi qu'il en soit, il n'est en l'état pas possible de faire réellement confiance à cette fonctionnalité, qui nous montre qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que le LiDAR et les outils de réalité augmentée d'Apple puissent prétendre au titre d'outil professionnel.