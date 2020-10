L'iPhone 12 permet un partage Wi-Fi plus rapide

L'iPhone 12 va permettre de meilleures performances pour le partage de connexion. Jusqu'ici, l'iPhone se contentait de partager sa connexion cellulaire avec du Wi-Fi 2,4 GHz, qui offre des débits convenables (jusqu'à 600 Mbits/s théoriques) et une couverture idéale. Avec l'arrivée de la 5G et tout particulièrement de la 5G mmWave, il va être de plus en plus fréquent que les connexions cellulaires de l'iPhone dépassent la capacité du Wi-Fi 2,4 GHz. Sur l'iPhone 12, le partage de connexion cellulaire fait donc appel à du Wi-Fi 5 GHz.Le Wi-Fi 5 GHz offre une portée moindre et une plus grande sensibilité aux obstacles. En revanche, cette norme offre des débits deux fois plus rapides que le Wi-Fi 2,4 GHz ! Dans bon nombre de situations, les utilisateurs ayant besoin d'un partage de connexion disposent de leur iPhone à proximité et ce réglage, désormais par défaut, ne devrait donc pas poser problème.Si le passage au Wi-Fi 5 GHz se traduit par une moins bonne couverture (si l'iPhone est utilisé pour couvrir un domicile entier, par exemple) ou si vous disposez d'un appareil ancien incompatible avec cette norme plus récente, Apple a rajouté une option permettant de forcer l'usage du Wi-Fi 2,4 GHz. Le réglage se situe dans Réglages > Données cellulaires > Partage de connexion > Maximiser la compatibilité.Le partage de connexion cellulaire via Wi-Fi 5 GHz est désormais utilisé par défaut même lors que votre iPhone ne dispose pas d'un forfait compatible 5G. Notez que la 5G la plus rapide, qui utilise les ondes millimétriques (mmWave), ne sera pas disponible sur les iPhone 12 et 12 Pro vendus en dehors des États-Unis. Les premiers réseaux 5G français , dont les fréquences seront situées entre 3,4 et 3,8 GHz, seront lancés à la toute fin de cette année 2020. L'attribution de la bande des 26 GHz, plus connue sous le nom de bande millimétrique ou mmWave, n'est pas encore au programme en France.