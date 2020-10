Quel adaptateur USB-C pour le chargeur MagSafe ?

Le chargeur magnétique MagSafe , présenté en accompagnement de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro, permet de recharger les derniers smartphones d'Apple avec une puissance maximale de 15 W. C'est deux fois plus que les chargeurs Qi traditionnels, qui restent plafonnés à 7,5 W sur les derniers modèles d'iPhone même si leur puissance nominale est supérieure. Vendu 45 € sur l'Apple Store , le chargeur MagSafe est fourni sans adaptateur secteur ; il faut rajouter 25 € pour s'offrir le nouveau modèle USB-C de 20 W d'Apple, qui n'est pas non plus fourni avec l'iPhone 12.Faut-il se doter du chargeur USB-C de 20 W d'Apple pour une recharge optimale avec MagSafe ? Le youtubeur Aaron Zollo s'est intéressé à la question et a vérifié ce que donnaient différents modèles d'adaptateurs utilisés avec MagSafe en utilisant un wattmètre USB pour mesurer précisément la puissance consommée. Il a ainsi pu vérifier que le chargeur MagSafe fonctionnait bien à 15 W, avec ou sans coque de protection (officielle ou non), lorsque ce dernier était branché au chargeur USB-C de 20 W d'Apple. La puissance peut légèrement baisser en cas de chauffe, mais le contrat est plus ou moins rempli.Les choses se sont en revanche compliquées lorsque Aaron Zollo s'est attaqué à d'autres adaptateurs. L'ancien chargeur USB-C de 18 W, celui qui était fourni avec l'iPhone 11, ne permet ainsi pas d'atteindre la puissance maximale possible avec MagSafe : les mesures tournent plutôt autour des 12 W et la recharge est donc moins rapide.La grosse surprise concerne le chargeur du MacBook Pro 16", un monstre de 96 W qui est le plus puissant fabriqué par Apple. Celui-ci devrait logiquement permettre de faire au moins aussi bien que le chargeur USB-C de 20 W... mais la charge plafonne alors à 10 W ! Il y a vraisemblablement un problème de compatibilité ou de profil de la norme USB Power Delivery — tous les autres modèles de marques tierces ont été également limités à 10 W. Une mise à jour logicielle pourrait-elle de lever cette restriction, au moins pour les chargeurs Apple ? C'est la grande inconnue pour le moment.Nous aurons l'occasion de réaliser des mesures de charges complètes pour notre test de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro qui est en cours de préparation. La vitesse de charge pouvant beaucoup varier selon la température et le taux de remplissage de la batterie, les temps de chargement complets pourraient être plus resserrés que ce que la vidéo de Aaron Zollo laisse envisager.Quoi qu'il en soit, gardez bien à l'esprit que la recharge sans fil est bien moins efficace qu'un bon vieux câble Lightning. La semaine dernière, un premier test avait en effet montré que la recharge filaire pouvait être jusqu'à deux fois plus rapide ! MagSafe garde un côté pratique indéniable, mais si vous comptez recharger votre iPhone rapidement, le câble Lightning vers USB-C fourni avec l'iPhone couplé à un bon chargeur USB-C (que cela soit le chargeur 20 W vendu en option ou celui d'un Mac) sera imbattable.