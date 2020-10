iPhone 12 Pro : un châssis sensible aux chocs et aux rayures ?

Mise à jour 18:26 :

Une précédente version de cet article indiquait à tort que les modèles d'iPhone en photos étaient des iPhone 12 classiques avec un châssis en aluminium, alors qu'il s'agit bien de modèles Pro avec un châssis en acier inoxydable. Toutes nos excuses pour cette confusion.

Une des différences entre l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro réside dans le matériau utilisé pour le châssis. Alors que les tranches de l'iPhone 12 Pro sont en acier inoxydable, celles de l'iPhone 12 sont composées d'aluminium. Un matériau qui est beaucoup plus sensible aux chocs et aux rayures, et pourtant ce sont bien des modèles Pro en acier que l'on peut découvrir sur les édifiantes photos publiées hier par Sina . Les clichés ci-dessous sont en provenance d'un Apple Store chinois où des exemplaires de démonstration de coloris noir et bleu pacifique sont dans un état qui fait peur à voir, après un seul week-end de manipulations.Ces images ne sont pas sans rappeler des cas semblables avec l'iPhone 5, en 2012, dont le design aux bordures plates était assez similaire mais alors en aluminium. À l'époque, Apple avait réagi par le biais de Phil Schiller : avait-il répondu à un client se plaignant de chocs et de rayures trop visibles sur son iPhone. Un an plus tard, Apple abandonnait finalement le coloris « ardoise » pour un « gris sidéral » plus clair laissant moins apparaître les défauts.Qu'en est-il pour l'acier de l'iPhone 12 Pro ? Ces images sont assez étonnantes, d'autant plus qu'Apple n'est normalement pas du genre à laisser en démonstration des produits présentant des défauts aussi flagrants. En attendant de voir si d'autres cas font leur apparition, rappelons que même si le Ceramic Shield permet à l'écran de gagner en résistance , une chute est vite arrivée et il reste conseillé d'utiliser une coque si vous ne souhaitez pas voir apparaître le moindre choc ou la moindre rayure sur votre iPhone tout neuf.