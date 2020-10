MagSafe : des accessoires rechargeables par l'iPhone ?

Cela fait longtemps que le principe de recharge inversée circule dans les rumeurs à propos de nouveaux modèles d'iPhone (Ming-Chi Kuo l'évoquait pour l'iPhone 11 l'année dernière) et c'est d'ailleurs déjà une réalité sur certains smartphones de marques concurrentes. Il est en effet techniquement possible d'inverser le fonctionnement de la bobine Qi présente sur le dos de l'iPhone, qui ne sert alors plus à recharger le téléphone mais à puiser dans sa batterie pour recharger un appareil externe.Apple n'a jamais profité de cette possibilité mais cela pourrait ne plus tarder. Dans un dépôt relatif à l'iPhone 12 réalisé auprès de la FCC américaine et déniché par Jeremy Horwitz , Apple l'écrit d'ailleurs noir sur blanc :WPT signifie "wireless power transfer", pour "transmission d'énergie sans fil".Non seulement l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro seront capables de prendre en charge la recharge sans fil par induction inversée, mais Apple nous a en plus apporté la preuve qu'un accessoire officiel est en préparation. Il pourrait s'agir d'un tout nouveau produit, avec les petits traqueurs AirTags en cours de préparation. Il pourrait également s'agir de l'adaptation d'un produit existant : Apple pourrait par exemple intégrer les aimants de MagSafe dans une future version du boîtier de recharge des AirPods et des AirPods Pro, les deux gammes devant recevoir une mise à jour l'année prochaine. Il suffirait ainsi de placer le boîtier des AirPods sur le dos de l'iPhone pour recharger les écouteurs sans fil d'Apple.Bien évidemment, on imagine sans mal que d'autres accessoires pourraient être pris en charge. Avec son nouveau système de recharge sans fil magnétique , Apple utilise le standard Qi mais avec une surcouche propriétaire spécifique aux derniers modèles d'iPhone : Apple pourrait ainsi étroitement contrôler quels appareils seraient compatibles et développer progressivement un écosystème en collaboration avec les fabricants tiers.