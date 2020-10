Analyse d'image : Apple s'offre la startup Vilynx

Apple a confirmé à Bloomberg le rachat de la startup barcelonaise Vilynx Inc. un peu plus tôt cette année. L'entreprise s'était spécialisée dans l'utilisation d'intelligence artificielle pour analyser les contenus d'une vidéo (image, son et texte), reconnaître de quoi il est question et créer automatiquement des tags permettant de faciliter la recherche de cette vidéo. Apple aurait déboursé 50 millions de dollars dans cette transaction.Comme à son habitude, Apple n'a pas souhaité commenter les raisons de cette acquisition. Il pourrait s'agir d'améliorer Siri, l'application Photos, pourquoi pas le service de streaming Apple TV+, et bien sûr continuer de mettre au point de nouveaux usages de la réalité augmentée dans l'optique de la création de lunettes connectées dans les prochaines années.Ce rachat est loin d'être le premier dans le domaine de la reconnaissance d'images, par exemple avec Camerai Xnor.ai et Fashwell depuis l'année dernière. Les acquisitions sont également nombreuses sur le front de l'intelligence artificielle dans son ensemble. Selon Bloomberg, Apple conserverait les locaux de Vilynx à Barcelone et compterait les transformer en l'un de ses plus gros centres de recherche et développement en intelligence artificielle en Europe.