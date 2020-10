Apple met à jour son app Clips qui passe en version 3.0

Apple vient de dévoiler une mise à jour majeure pour son application Clips, qui passe aujourd'hui en version 3.0. La firme de Cupertino s'est fendue d'un communiqué de presse pour annoncé la nouvelle : Clips reçoit aujourd'huiCette nouvelle mouture arbore fièrement une nouvelle interface unifiée entre l'iPhone et l'iPad, avec la prise en charge des vidéos en format horizontal et vertical ainsi que de multiples ratios pour s'adapter au mieux aux formats des réseaux sociaux (Instagram Stories, Snapchat, YouTube, etc.). Clips 3.0 permet également la prise en charge des enregistrements HDR de l'iPhone 12. Cette mise à jour apporte aussi tout un tas de nouveaux contenus pour personnaliser ses créations, dont de nouveaux stickers et de nouveaux effets sonores automatiquement adaptés aux longueurs des vidéos. Sur l'iPad, Clips prend enfin en charge le mode paysage, le clavier et la souris, ainsi que la fonction Griffonner qui permet de transformer le texte manuscrit en texte dactylographié (en anglais uniquement).L'application Clips a été créée par Apple il y a trois ans pour faciliter la création et la publication de contenus adaptés aux réseaux sociaux. L'application est gratuite et peut être téléchargée sur l'App Store . Attention, cette nouvelle version requiert la version 14 d'iOS.