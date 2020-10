De nouveaux fonds d'écran pour macOS 11.0.1

Après une première salve de nouveaux fonds d'écrans dévoilés à l'occasion de la dixième version bêta de macOS 11.0 Big Sur il y a deux semaines, la première bêta de macOS 11.0.1 sortie hier renferme une nouvelle série de visuels inédits, rapportent nos confrères de MacGeneration . On retrouve les quatre mêmes images de paysages stylisés qui ont été intégrées dans la version bêta d'iOS 14.2 la semaine dernière, cette fois adaptées au Mac avec une résolution supérieure et plus de déclinaisons (huit par visuel) pour une adaptation dynamique à l'évolution du jour et de la nuit.On peut également retrouver quatre autres visuels de paysages désertiques issus d'iOS 14.2, cette fois uniquement déclinés en deux versions pour le mode clair et le mode sombre.L'arrivée de la version finale de macOS 11.0 Big Sur est attendue pour le mois de novembre. La sortie de cette mise à jour majeure , notamment en terme de design, devrait plus ou moins coïncider avec celle des premiers Macs intégrant une puce ARM conçue en interne par Apple. La date de lancement de ces deux nouveautés devrait être officialisée à l'occasion d'un événement spécial dont la date n'est pas encore connue (des rumeurs évoquent le 17 novembre ) mais dont l'annonce ne saurait tarder.