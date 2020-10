iPhone 12 : le Ceramic Shield reste sensible aux rayures

Avec l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, Apple a inauguré un nouveau type de verre pour protéger l'écran de ses smartphones : le Ceramic Shield, un verre injecté de cristaux de nano-céramique ayant reçu un traitement spécifique pour rester parfaitement transparent. Grâce à ce nouveau verre et un design de smartphones aux bords plats qui protège mieux l'écran, Apple promet une résistance quadruplée en cas de chute. Un premier test réalisé par MobileReviewsEh la semaine dernière nous a montré qu'il fallait une force de 442,8 newtons pour casser le verre de l'iPhone 12, contre 352 newtons pour celui de l'iPhone 11. Un joli progrès.Mais qu'en est-il de la résistance aux rayures ? La semaine dernière, MobileReviewsEh nous indiquait avoir dû utiliser une pointe d'une dureté de 7 sur l'échelle de Mohs pour légèrement rayer le Ceramic Shield, alors que les anciens modèles étaient sensibles aux rayures dès une dureté de 6 sur cette même échelle. Ce résultat est aujourd'hui contredit par JerryRigEverything , référence du domaine qui est bien parvenu à rayer le Ceramic Shield avec une pointe d'une dureté de 6 sur la fameuse échelle de Mohs, qui compare la dureté des minéraux et va de 1 pour le talc à 10 pour le diamant. Les rayures ne sont pas profondes, mais elles sont bien réelles et l'iPhone 12 ne fait donc pas réellement mieux que son prédécesseur sur ce domaine.La protection en cristal de saphir des appareils photos est également susceptible de se rayer légèrement avec des pointes d'une dureté de 6 et 7, ce qui est plutôt décevant. JerryRigEverything s'est en revanche déclaré impressionné par la résistance aux rayures du châssis en acier inoxydable de l'iPhone 12 Pro. L'écran résiste également très bien au feu, aucune trace n'étant apparue après 30 secondes d'exposition à la flamme d'un briquet, ce qui n'est pas le cas sur la plupart des autres smartphones ; la céramique, peu conductrice de chaleur, aide peut-être. Enfin, l'iPhone 12 Pro a parfaitement bien résisté à une tentative de pliure.Les progrès réalisés par Apple et Corning sur le Ceramic Shield sont donc intéressants, mais ils ne rendent évidemment pas l'iPhone invulnérable. Comme toujours, il reste donc vivement conseillé de protéger votre iPhone 12 ou 12 Pro si vous ne souhaitez pas voir la moindre rayure ou le moindre choc apparaître après quelques semaines ou quelques mois d'utilisation.