Q4 2020 : de bons résultats pour Apple même sans l'iPhone 12

La situation sanitaire continue de se dégrader et de très nombreuses entreprises sont en difficulté. Pas Apple, qui continue de profiter de ce contexte très particulier. La firme de Cupertino a bien été obligée de retarder le lancement de ses nouveaux modèles d'iPhone, qui sortent normalement en septembre et participent pour beaucoup aux résultats de son quatrième trimestre fiscal, qui comprend les mois de juillet, août et septembre. Sans surprise, les ventes de smartphones pommés se sont donc pris un gadin ce trimestre. En revanche, les autres résultats ont été tellement bons qu'Apple s'est permise d'annoncer des résultats en hausse par rapport à l'année dernière.Pour ce quatrième trimestre fiscal, Apple a donc enregistré un chiffre d'affaires de 64,7 milliards de dollars, contre 64 milliards de dollars pour le même trimestre de l'année dernière. Ce résultat presque constant (+1%) cache une réalité qui aurait dû être bien différente : alors que l'iPhone observe une grosse chute (-20,7%), tous les autres postes sont en nette hausse avec le Mac qui enregistre son meilleur trimestre de son histoire (+28,7%), l'iPad qui explose (+46%), les services qui continuent de prendre de l'importance (+16,3%) et les autres produits qui continuent de faire leur trou (+20,7%). Si Apple n'avait pas été contrainte de retarder le lancement de l'iPhone 12 et donc de l'exclure de ce trimestre, les résultats auraient été absolument exceptionnels.Apple a clairement profité des mesures de confinement mises en place un peu partout dans le monde, avec un grand nombre de travailleurs qui se sont équipés pour le travail à la maison. Cela a fortement participé à la hausse des ventes de Mac et d'iPad, un succès qui a été accompagné par le lancement de nouveaux modèles ces derniers mois. Les services (Apple Music, iCloud, etc.) ainsi que les autres produits (Apple TV, AirPods, Apple Watch, etc.) ont sans doute profité à leur manière de cette situation particulière.Notons que le chiffre d'affaires est en hausse mais les bénéfices sont en baisse, avec 12,7 milliards de dollars contre 13,7 milliards de dollars l'année dernière (-7,4%). Apple n'a pas rogné sur ses marges, qui sont d'ailleurs en hausse avec 38,2% de marge brute contre 38% l'année dernière (et les services montent à 66,9% !). Apple a en revanche beaucoup investi, notamment avec un budget en hausse de 21,1% pour la recherche et développement.Le directeur financier d'Apple et son CEO Tim Cook se sont félicité de ces bons chiffres, espérant sans donner d'estimations un très bon prochain trimestre.a par exemple déclaré le patron d'Apple. L'année n'est d'ailleurs pas finie et on s'attend notamment à la présentation des premiers Macs embarquant une puce ARM conçue par Apple.a promis Tim Cook.