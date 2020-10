Le pack de services Apple One sera lancé aujourd'hui

À l'occasion de la présentation de ses revenus trimestriels hier soir, Apple a annoncé par le biais de Tim Cook que son pack de services Apple One serait lancé ce vendredi 30 octobre. Présentée à l'occasion de l'événement spécial de septembre, cette nouvelle offre permet d'accéder à plusieurs services à prix réduit. En France, il y aura deux formules : la formule individuelle permettant d'accéder à Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade ainsi qu'à 50 Go d'iCloud pour 14,95 € par mois (soit 6 € d'économies par rapport au coût de ses abonnements pris séparément), et la formule famille permettant d'inclure 200 Go d'iCloud et de faire profiter de l'abonnement à cinq autres personnes de sa famille pour 19,95 € par mois, soit 8 € d'économies mensuelles.Aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada, une troisième formule sera également proposée avec Apple Fitness+ et Apple News+, deux services dont le lancement n'est pas au programme en France pour le moment. Apple Fitness+, également annoncé en septembre , est un service permettant d'accéder à des cours de sport sous forme de vidéos qui sera disponible un peu plus tard cette année.