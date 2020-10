Confinement, saison 2 : Apple ferme temporairement ses boutiques

Nous voici repartis pour quelques semaines de confinement et Apple doit s'adapter en catastrophe aux nouvelles mesures mises en place par le gouvernement français. Bien que les Apple Stores pourraient théoriquement rester ouverts, ces derniers fournissant des services et des produits indispensables pour le télétravail, Apple a décidé de fermer la plupart de ses boutiques. Les fiches horaires des différents magasins sont donc en train d'être adaptées pour refléter ce changement et annoncer une fermeture temporaire.Les boutiques ne sont pas encore tout à fait fermées, une permanence étant assurée pour le retrait des commandes en ligne et les rendez-vous au Genius Bar pris avant le 29 octobre 2020. Il n'est en revanche évidemment pas question de se pointer pour faire joujou avec l'iPhone 12.Trois Apple Stores parisiens font de la résistance, et il s'agit d'Opéra, Rosny 2 et les Quatre Temps qui sont toujours ouverts avec des horaires restreints. Ces derniers ont été récemment transformés pour devenir des « Apple Store Express », un concept testé aux États-Unis le mois dernier qui transforme les boutiques en guichets, les classiques tables de démonstration n'étant plus accessibles et une structure ayant été montée à l'entrée du magasin pour protéger les employés par du plexiglass.

Selon nos confrères de MacGeneration , Apple va rapidement s'adapter pour rouvrir au plus vite certains de ses établissements en mode « Apple Store Express ». Cela serait le cas dès ce lundi 2 novembre pour les boutiques de Champs Élysées, Carré Sénart , Vélizy et Marché Saint-Germain, puis le lundi 16 novembre pour tous les autres magasins à l'exception de la Toison d'Or à Dijon, de la Part-Dieu à Lyon et des Terrasses du Port à Marseille. Enfin, les échoppes de Parly 2 et Val d'Europe resteraient totalement fermées pendant un mois.