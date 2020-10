La têtue notification de mise à jour de la bêta d'iOS 14.2

Si vous êtes développeur enregistré auprès d'Apple ou que vous faites partie du programme de versions bêtas publiques d'Apple, vous avez peut-être installé la version de travail d'iOS 14.2 qui est disponible depuis le 17 septembre. Tout se passait à peu près bien jusqu'ici, mais cela fait quelques heures qu'un bug un tantinet lourdingue vient perturber la tranquillité des utilisateurs : à chaque déverrouillage de l'iPhone, sans la moindre exception, une notification apparaît pour inviter le propriétaire de l'iPhone à mettre à jour sa version d'iOS. Sauf qu'il n'y a, et c'est bien ballot, aucune mise à jour de disponible.Il y a visiblement une sorte de date d'expiration posant problème, un changement d'heure dans les réglages d'iOS permettant de faire disparaître le vilain pop-up. Cette manipulation reste fortement déconseillée toutefois, certaines applications pouvant mal réagir face à une incohérence de date. Gageons qu'Apple mettra rapidement en place un petit correctif, ou une nouvelle version bêta, pour faire définitivement disparaître le problème.La version finale d'iOS 14.2 ne devrait d'ailleurs plus trop tarder ; elle est attendue pour le mois de novembre. Elle intègre notamment des corrections de bugs, de nouveaux emojis , de nouveaux fonds d'écran et l'intégration de Shazam dans le centre de contrôle